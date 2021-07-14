Киев, , 11:23 — REGNUM На Украине будут созданы подразделения для расследования преступлений, совершённых в условиях вооружённого конфликта. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины на странице в социальной сети Facebook.

«Такие структурные единицы будут организованы в составе центральных аппаратов СБУ и Национальной полиции Украины, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях», — сказано в сообщении.

В пресс-службе процитировали высказывание генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. По её мнению, такая специализация позволит повысить эффективность расследований.

«Сейчас только четверть уголовных производств в отношении преступлений, совершённых в условиях вооруженного конфликта, направлены в суд. Только около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны», — рассказала она.

Как сообщается, вопрос создания следственных подразделений планируют решить до конца лета 2021 года. Для прокуроров и следователей, специализирующихся на подобных преступлениях, будут организованы тренинги.

Всего, по данным пресс-службы офиса генерального прокурора Украины, продолжается расследование более 19 тыс. преступлений, совершённых в условиях вооружённого конфликта.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Украины Владимира Зеленского ввести в украинское законодательство так называемую «формулу Штайнмайера» для урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.

Читайте также: Меркель напомнила Зеленскому базовое условие для урегулирования в Донбассе