Киев, 14 июля 2021, 11:23 — REGNUM На Украине будут созданы подразделения для расследования преступлений, совершённых в условиях вооружённого конфликта. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины на странице в социальной сети Facebook.
В пресс-службе процитировали высказывание генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. По её мнению, такая специализация позволит повысить эффективность расследований.
Как сообщается, вопрос создания следственных подразделений планируют решить до конца лета 2021 года. Для прокуроров и следователей, специализирующихся на подобных преступлениях, будут организованы тренинги.
Всего, по данным пресс-службы офиса генерального прокурора Украины, продолжается расследование более 19 тыс. преступлений, совершённых в условиях вооружённого конфликта.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Украины Владимира Зеленского ввести в украинское законодательство так называемую «формулу Штайнмайера» для урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.
Читайте также: Меркель напомнила Зеленскому базовое условие для урегулирования в Донбассе