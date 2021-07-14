Белград, , 11:24 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 14 июля поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с национальным праздником, Днём взятия Бастилии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Свобода, равенство и братство, которые вы воспеваете 14 июля — это непреходящие ценности и все страны, которые почитает эти идеалы, в том числе и Сербия, должны сохранить их в современном мире, полном вызовов и проблем», — указал Вучич в своей поздравительной открытке.

Для Сербии, отметил он, большая честь иметь такого надежного партнера, как Франция.

«Для меня также большая честь, что Франция всегда готова услышать мнение Сербии по различным вопросам», — подчеркнул Вучич.