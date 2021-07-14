Екатеринбург, 14 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Военнослужащие Центрального военного округа провели санитарную обработку монастыря в Ганиной Яме под Екатеринбургом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЦВО.

Екатеринбургская епархия Ганина Яма

С просьбой о дезинфекции к военным обратились в Екатеринбургской епархии РПЦ. В настоящий момент в регионе проходит фестиваль «Царские дни».

Утром 17 июля 2021 года в обители проведут молебен святым царственным страстотерпцам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отменили «царский» крестный ход с 16 на 17 июля из-за роста заболеваемости COVID-19.