Бугульма, Татарстан, 14 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Татарии устанавливают обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета «CESNA 172S», за штурвалом которого находился курсант, сообщает 14 июля пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СКР.

Легкомоторный самолет

По факту жесткой посадки воздушного судна утром 9 июля в аэропорту города Бугульмы организована проверка. В результате инцидента были согнуты лопасти самолета. Пострадавших нет. Размер ущербы выясняется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, 9 мая недалеко от села Калейкино Альметьевского района совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В его кабине находились инструктор и курсант, оба погибли.

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