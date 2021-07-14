Москва, 14 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения дотаций для регионов на инвестиционный вычет по налогу на прибыль (ИНВ) в 2021 году, сообщает 14 июля сайт правительства России.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

В правительстве пояснили, что ИНВ является механизмом поощрения инвестиционной активности, и для регионов, в которых он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет. При этом сумма вычета может достигать 90% от объёмов инвестиций в развитие бизнеса.

Согласно утверждённым правилам, территории, предоставляющие бизнесу право на ИНВ, могут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. Есть условие — организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

Регион, который обратится в правительство за дотацией, должен утвердить план по созданию системы сопровождения инвестиционных проектов. Он предусматривает создание интерактивной инвестиционной карты, запуск специального реестра и создание механизма устойчивой коммуникации между бизнесом и органами власти.