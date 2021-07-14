Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Две бригады работают на месте крупной коммунальной аварии на улице Орбительной в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 14 июля.

Vodokanalrnd.ru Ремонтные работы на месте коммунальной аварии в Ростове-на-Дону

«В ночь на 14 июля произошёл порыв на водопроводной сети диаметром 1000 мм по улице Орбитальной. Аварийной службой АО «Ростовводоканал» оперативно были приняты меры по прекращению течи воды на рельеф», — пояснили в мэрии.

На месте происшествия работают 12 человек и пять единиц техники. Ремонт продлится без ограничения водоснабжения.