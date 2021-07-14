Ярославские компании ждут штрафы за невыполнение требований о вакцинации
Ярославль, 14 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Организации, которые не выполнят требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников, ждут штрафы. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановление об обязательной вакцинации сотрудников сфер образования, здравоохранения, обслуживания и ряда других подписал накануне главный санитарный врач региона Александр Звягин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководители организаций из перечня должны будут в срок до 23 июля предоставить списки сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации в больницу, на территории которой находится организация. Первым компонентом вакцины нужно привить сотрудников до 4 августа, а вторым — до 31 августа.