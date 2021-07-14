Ярославль, 14 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Организации, которые не выполнят требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников, ждут штрафы. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановление об обязательной вакцинации сотрудников сфер образования, здравоохранения, обслуживания и ряда других подписал накануне главный санитарный врач региона Александр Звягин.

«В соответствии с постановлением, которое вчера вышло, оно является основанием для штрафных санкций для организаций, которые не выполняют требования. Мы прописываем 60% работников, которые должны быть привиты. Часть людей имеет противопоказания. Каждый гражданин имеет право определить эти противопоказания, это должно быть определено комиссией в лечебном учреждении, и справка должна быть предоставлена работодателю. 40%, которые будут не привиты, они будут состоять из этих лиц», — сказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по ЯОТатьяна Рассадина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководители организаций из перечня должны будут в срок до 23 июля предоставить списки сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации в больницу, на территории которой находится организация. Первым компонентом вакцины нужно привить сотрудников до 4 августа, а вторым — до 31 августа.