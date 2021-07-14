Стокгольм, , 11:12 — REGNUM Жесткие ковид-ограничения или скорейшее возвращение к нормальной жизни? Европейские страны в настоящее время выбирают разные пути в отношении этого вопроса. В этой связи профессор-инфекционист из Каролинского Института (Швеция) Ян Альберт считает, что действия политического руководства разных стран отнюдь не определяются эпидемиологической динамикой. Почему Великобритания избавляется практически от всех карантинных мер, а другие страны их оставляют или даже усиливают, профессор объяснил 13 июля в эфире шведского телеканала SVT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Как отмечают журналисты, правительство Нидерландов приняло решение замедлить снятие ограничений, в то время как Великобритания с гораздо более высоким уровнем распространения коронавируса решила отменить практически их всех. В свою очередь Франция собирается ввести более строгие правила для ускорения вакцинации в стране: сертификаты вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-тесты будут требоваться, например, для посещения ресторана или театра.

«Почему страны действуют по-разному — это вопрос, который следует задать политикам», — заявил Альберт.

«В этом действительно нет логики с точки зрения распространения коронавирусной инфекции, разве что в разных странах ситуация отличается. В Англии, где ограничения снимаются, фиксируется очень большое количество новых случаев заражения в день по сравнению, например, со Швецией, почти в 20 раз выше», — добавил профессор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции профессор предупредил о появлении новых штаммов коронавируса