Вашингтон, 14 июля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию, из-за угрозы распространения собачьего бешенства. Об этом сообщается на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

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В список входят в том числе Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

Также туда вошли десятки стран Азии, Африки, Латинской Америки. При этом в документе не уточняется, на какой срок вводится запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не собираются вводить требования об обязательной вакцинации от коронавируса для въезжающих в страну иностранцев.

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