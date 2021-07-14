Кострома, 14 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Костромской области в рамках Всероссийской переписи населения года будет работать 1141 специалист. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили вКостромастате.

Наталья Диева Подарочные шары с изображением ВиПиНа — символа Всероссийской переписи населения 2021 года

Опрос населения пройдёт с 4 по 31 октября 2021 года. Сроки переписи были перенесены на год позднее из-за пандемии коронавируса.

Перепись будет проводиться тремя способами. Костромичи могут дождаться специалиста с планшетом, оставить свои данные на стационарном переписном участке или пройти процесс через портал «Госуслуги». Если человек прошёл перепись на портале, он получит QR-код. Его необходимо предъявить переписчику, чтобы избежать дублирования записей в базе данных.

Последняя полная перепись населения прошла в России в 2010 году. Новая перепись принципиально важна для разработки правительственных социальных программ. Она поможет определить точную численность населения, его возраст, образование, собрать информацию о маятниковой миграции и благоустройстве частного сектора. Её итоги подведут в 2022 году.