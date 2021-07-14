Москва, 14 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Наблюдатели получат возможность проверять работу электронного дистанционного голосования на выборах с 17 по 19 сентября 2021 года. Об этом 14 июля заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ugk.ikhmao.ru Дистанционное электронное голосование

По словам общественника, на данный момент с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ заключено соглашение, согласно котором в здании Общественной палаты России планируется разместить отдельный узел распределенной базы данных программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования.

«И самое важное, что содержание комплекса, все эти процессы будут доступны наблюдателям. Мы делаем очень большой следующий шаг в развитии контроля за дистанционным электронным голосованием», — сказал Малькевич.