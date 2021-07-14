Горно-Алтайск, 14 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай за шесть месяцев с начала 2021 года зарегистрировано 140 отравлений химической этиологии. 52 человека в результате погибли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

По сравнению с январём-июнем 2020 года число отравлений выросло в 1,06 раза, а смертность — в 1,7 раз (30 летальных случаев на 132 отравления).

Наиболее распространённой причиной гибели людей стало отравлением алкоголем — 61 человек пострадал, 37 скончались. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 53 случая алкогольных отравлений и 19 смертей.

«В 24 смертельных случаях причиной смерти послужила передозировка этиловым спиртом, в 13 случаях — употребление при жизни суррогатов алкоголя (3 случая отравлений метиловым спиртом, 2 отравления этиленгликолем, в 8 случаях погибшие употребляли изопропиловый спирт)», — отметили в управлении.

Чаще всего спиртным травятся мужчины — 85% от всех случаев. 76% погибших оказались гражданами в возрасте от 17 до 60 лет. Зафиксирована также смерть от алкогольного отравления одного ребёнка. К территориям отнесены Горно-Алтайск, Майминский и Чойский районы.