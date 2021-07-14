Ярославль, 14 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Ярославской области вакцинацию прошли 21% взрослого населения при плане в 60%. Об этом рассказала на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по ЯО Татьяна Рассадина.

Yarregion.ru Вакцинация

Как сказала заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Евсеевич, темпы вакцинации недостаточны.

«Работы предстоит достаточно много, на сегодняшний день у нас в регионе вакцинировано порядка 205 тысяч первым компонентом и 148 тысяч вторым компонентам. По городу Ярославлю, по данным федерального регистра, на сегодняшний день вакцинировано 94 тысячи 366 человек первым компонентом и 67 тысяч 221 человек вторым компонентом. Выполнение плана вакцинации по городу Ярославлю, отмечу, составляет 32,8% первым компонентом и 23,8% вторым компонентом. Необходимо отметить, что вакцинацию мы должны с вами закончить до 1 сентября 2021 года. И, чтобы выполнить этот план, нам нужно увеличить текущий темп вакцинации в 2−2.5 раза», — сказала Наталья Евсеевич.

Выполнить план регион планирует с введением обязательной вакцинации работников ряда сфер деятельности. Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановление об этом подписал накануне главный санитарный врач Ярославской области Александр Звягин.