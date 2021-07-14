Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погиб ребёнок, второй несовершеннолетний и двое взрослых получил травмы. Известно, что семья держала путь из Санкт-Петербурга в Краснодарский край. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 14 июля.

УГИБДД по Ростовской области На месте аварии в Каменском районе

Авария произошла примерно в 5:00 мск на участке трассы М-4 «Дон» в Каменском районе. Водитель Lada Vesta, предположительно, столкнулся со стоящим грузовиком Shacman Shaanxi. В результате ДТП погиб мальчик 2017 года рождения. Родители ребёнка и девочка 2019 года рождения получили травмы.

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства произошедшего.