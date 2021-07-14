Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Американские власти призвали потенциальных беженцев с Кубы и из Гаити не пытаться добраться до территории США по морю, сообщает New York Post.

С таким заявлением выступил 12 июля глава Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

«Никогда не время пытаться мигрировать по морю», — отметил Майоркас на пресс-конференции.

«Для тех, кто рискует жизнью, рисковать не стоит. Позвольте мне внести ясность: если вы выйдете в море, вы не попадете в Соединенные Штаты», — подчеркнул он.

По словам американского чиновника, любые потенциальные беженцы, перехваченные береговой охраной США или каким-либо иным правоохранительным ведомством, будут возвращены в страну, из которой они отправились. Исключение будет сделано для тех, кто сможет доказать, что им угрожает опасность преследования. Таких беженцев, указал Майоркас, американские власти отправят в другие страны.

«Они не попадут на территорию США», — добавил американский чиновник.