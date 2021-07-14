Вашингтон, 14 июля 2021, 10:52 — REGNUM Американские власти призвали потенциальных беженцев с Кубы и из Гаити не пытаться добраться до территории США по морю, сообщает New York Post.
С таким заявлением выступил 12 июля глава Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
По словам американского чиновника, любые потенциальные беженцы, перехваченные береговой охраной США или каким-либо иным правоохранительным ведомством, будут возвращены в страну, из которой они отправились. Исключение будет сделано для тех, кто сможет доказать, что им угрожает опасность преследования. Таких беженцев, указал Майоркас, американские власти отправят в другие страны.