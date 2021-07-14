Чита, , 11:01 — REGNUM В Забайкальском крае 19 сентября 2021 года, помимо выборов депутатов Госдумы РФ, намерены провести ещё 176 кампаний. Об этом 14 июля сообщает территориальный избирком.

В частности, избиратели должны определиться с одним депутатом законодательного собрания и 175 представителями органов местного самоуправления (МСУ). Предстоит избрать 80 глав и 885 депутатов. Выборы пройдут в 27 районах края. До 30 июня были приняты решения о назначении выборов.

По состоянию на 14 июля 35 человек заявили о желании участвовать в выборах депутатов органов МСУ и 12 человек — в выборах глав.

Как сообщало ИА REGNUM, выдвижение и представление документов на регистрацию на муниципальных выборах будет проходить до 4 августа 2021 года.