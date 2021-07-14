Нью-Дели, 14 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Индийская компания Mahindra представила новый семиместный кроссовер Bolero Neo. Об этом сообщает Autocarindia.

Autocarindia Mahindra Bolero Neo

Продажи Bolero Neo на авторынке Индии стартуют 15 июля 2021 года. Кроссовер стал преемником модели TUV300.

Длина новинки составляет почти четыре метра (3995 мм). Семиместный кроссовер получил обновленную носовую часть с новым бампером, решеткой радиатора и измененными фарами.

Компания Mahindra уже выпускает автомобили под названием Bolero, которые пользуются популярностью в Индии. Пополнение семейства автомобилей под таким названием должно также помочь продвижению новинки. При этом кроссовер с приставкой Neo предназначен, как отмечает автопроизводитель, для молодежной аудитории.

Mahindra Bolero Neo оснащен таким же двигателем, что и TUV300, под капотом которого стоял 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 100 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена пятиступенчатая «механика».

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