Пенза, 14 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Уборочная кампания-2021 стартовала в Пензенской области. Первыми на поля вышли хозяйства Башмаковского района, сообщает 14 июля региональный минсельхоз.

Уборка урожая

На сегодняшний день к уборке урожая приступили в семи районах области. Планируется, что урожай зерновых составит в текущем году 2,8 млн тонн, свеклы — 2,1 млн тонн, подсолнечника — 610 тыс. тонн.

Для эффективной работы в хозяйства в начале года направили 632,2 млн рублей средств господдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, аграриям в Пензенской области на поддержку сельхозпроизводств по отдельным отраслям растениеводства и животноводства в 2021 году направят 455,9 млн рублей федеральных субсидий. Соответствующее соглашение заключил Минсельхоз РФ с правительством Пензенской области.

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