Вашингтон, , 10:45 — REGNUM В случае, если Москва не примет меры против хакеров на российской территории, это сделают США. Об этом 13 июля заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на конференции в Вашингтоне, посвященной новым технологиям и вопросам безопасности, его слова приводит телеканал СNN.

«В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают, мы сделаем», — сказал он.

Также Блинкен рассказал, что Соединенные Штаты наращивают свои дипломатические средства для того, чтобы противодействовать транснациональной киберпреступности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля сенатор-республиканец Линдси Грэм, обсуждая вопрос протестов на Кубе заявил, что президент США Джо Байден ведет себя как «олень, попавший в свет фар автомобиля», когда дело касается противодействия репрессиям.