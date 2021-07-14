Сеул, , 10:46 — REGNUM Правительство Южной Кореи увеличит объём инвестиций в проект «Новый курс», направленный на создание новых отраслей промышленности и рабочих мест, стимулирование темпов экономического роста с упором на продвижение цифровых и экологически чистых отраслей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

Данное заявление глава государства сделал 14 июля в ходе совещания, посвящённому годовщине принятия проекта «Новой курс».

По его словам, к 2025 году объём инвестиций будет увеличен на 60 трлн вон (~$52,2 млрд), до 220 трлн вон (~$191,5 млрд).

Глава государства отметил, что в проект добавлен новый раздел под названием «Новый курс для человека», который направлен на расширение гарантий занятости и совершенствование системы социальной защиты.

Мун Чжэ ин также добавил, что правительство предоставит максимальную поддержку компаниям и учебным заведениям в обучении более чем 90 тыс. квалифицированных специалистов в сферах программного обеспечения, системных полупроводников и автомобилей будущего.