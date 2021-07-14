Волгодонск, Ростовская область, 14 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Ростовской области в деле о закупке питания школьников и воспитанников детских садов Волгодонска поставлена точка. Бывшая чиновница получила условный срок, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

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Бывшая начальница управления образования Волгодонска, ставшая фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, была уволена с должности после разгоревшегося в 2017 году скандала. Продолжить карьеру женщине помешала закупка на поставку продуктов питания для нужд дошкольных и образовательных учреждений.

Экс-чиновницу суд приговорил к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, женщине нельзя занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет.

ИА REGNUM напоминает, что скандал вокруг школьного питания и питания в детских садах Волгодонска разгорелся в начале 2017 года. После инцидента сити-менеджер южного атомграда Андрей Иванов покинул руководящий пост по окончании срока контракта.