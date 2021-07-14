Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Власти Петербурга пока не приняли решение о введении системы QR-кодах для граждан при посещении общественных мест и точек общественного питания, по образцу Москвы. Возможно, этого и не потребуется, если темпы вакцинации будут увеличиваться, что позволит быстрее сформировать коллективный иммунитет.

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Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

«Ситуация с эпидемией у нас напряженная, но не критическая», — объяснил он.

Но если она ухудшится, то вопрос о введении системы QR-кодов может быть решен положительно, со стороны главного санитарного врача по региону и городских властей. Но если вакцинация активно продолжится, новых ограничений вводит не потребуется.

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