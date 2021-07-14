Село Таборы, Свердловская область, 14 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В селе Таборы (Свердловская область) скончались двое сотрудников детского сада при чистке канализационных стоков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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Надзорное ведомство начало проверку по факту инцидента. «Предварительная причина смерти — отравление неуточненным веществом», — сообщили в прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточнили в СУ СКР по региону.

По информации начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, погибшие — завхоз детского сада 1988 года рождения и разнорабочий 1958 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутске погибли два работника водоканала в коллекторе.