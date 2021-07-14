* талибами — запрещённая в России организация

Лондон, , 10:37 — REGNUM Власти Великобритании будет сотрудничать с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если они войдут в состав правительства Афганистана. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Талибы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каким бы ни был состав правительства, при условии, что оно будет придерживаться определенных международных норм, правительство Великобритании будет с ним (движением) работать», — сказал Уоллес в интервью Daily Telegraph.

По его словам, талибы (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ) не будут совершать ошибок прошлого, они хотят международного признания, а для этого необходимо быть сторонником мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в радикальном движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что решение Турции сохранить часть своего военного контингента на территории Афганистана после вывода из страны иностранных войск является опрометчивым, «нарушает суверенитет Афганистана» и противоречит национальным интересам государства.

Читайте подробнее: Анкаре пригрозили войной