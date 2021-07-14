* талибами — запрещённая в России организация

Лондон, 14 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Власти Великобритании будет сотрудничать с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если они войдут в состав правительства Афганистана. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

«Каким бы ни был состав правительства, при условии, что оно будет придерживаться определенных международных норм, правительство Великобритании будет с ним (движением) работать», — сказал Уоллес в интервью Daily Telegraph.

По его словам, талибы (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ) не будут совершать ошибок прошлого, они хотят международного признания, а для этого необходимо быть сторонником мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в радикальном движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что решение Турции сохранить часть своего военного контингента на территории Афганистана после вывода из страны иностранных войск является опрометчивым, «нарушает суверенитет Афганистана» и противоречит национальным интересам государства.

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