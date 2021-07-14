Киев, 14 июля 2021, 10:38 — REGNUM Отставка главы МВД Украины Арсена Авакова может означать большие проблемы для президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в комментарии изданию Strana.ua.
По его словам, произошла не отставка Авакова, а «кончина Зеленского».
Депутат отметил, что Аваков был человеком, который стабилизировал ситуацию в стране, вёл тонкую игру с различными олигархами и группами влияния внутри Украины.
Напомним, после новости об уходе Авакова стало известно, что на пост главы МВД Украины может быть назначен глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Читайте ранее в этом сюжете: «Понимаю, на какую жертву иду»: кандидат Зеленского готов возглавить МВД