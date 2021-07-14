Киев, , 10:38 — REGNUM Отставка главы МВД Украины Арсена Авакова может означать большие проблемы для президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в комментарии изданию Strana.ua.

По его словам, произошла не отставка Авакова, а «кончина Зеленского».

«Когда приехал новый управляющий надсмотрщик над Украиной от Америки, Джордж Кент, то первым делом он приехал к Авакову для того, чтобы попросить его больше не защищать и не решать проблемы Зеленского», — рассказал парламентарий.

Депутат отметил, что Аваков был человеком, который стабилизировал ситуацию в стране, вёл тонкую игру с различными олигархами и группами влияния внутри Украины.

«С уходом Авакова начинается жёсткий выход Зеленского, поэтому мы на пороге больших событий: изменение форм правления страны, перевыборов», — уверен Кива.

Напомним, после новости об уходе Авакова стало известно, что на пост главы МВД Украины может быть назначен глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

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