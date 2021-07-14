Берлин, , 10:30 — REGNUM Германия достигла прогресса с Соединёнными Штатами в вопросах реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом в ходе визита в Детройт заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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Он добавил, что за последние недели было проведено много предварительной работы.

«Я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились», — цитирует агентство DPA слова главы внешнеполитического ведомства.

При этом министр не стал уточнять, стоит ли ожидать прорыва в переговорах по «Северному потоку — 2» от встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Джозефом Байденом, которая запланирована на 15 июля.

«Важно, чтобы у нас была цель, и я уверен, что мы её добьёмся, — подчеркнул Маас. — Но, конечно, было бы неплохо, если бы это было так, пока канцлер находится в Вашингтоне».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее компетентные ведомства Германии одобрили строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», никаких новых разрешений не требуется. Как заявили в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург — Передняя Померания, одобрения уже получены от Федерального ведомства судоходства и гидрографии в Гамбурге и Горного управления в Штральзунде. Уже готова первая нитка газопровода и строится вторая.