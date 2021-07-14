Москва, , 10:31 — REGNUM Трехдневный формат выборов в Госдуму с 17 по 19 сентября 2021 года позволит провести голосование в открытом и прозрачном формате. Об этом 14 июля заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина на круглом столе в Общественной палате РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Будариной, ЦИК уже принял нормативно-правовой акт, который регулирует порядок трехдневного голосования.

«Там много гарантий, механизмов, которые позволяют говорить о том, что голосование будет прозрачно и открыто. Было предусмотрено, что представители общественных штабов по наблюдению за выборами вправе взаимодействовать с членами избирательных комиссий, наблюдателями, кандидатами», — сказала Бударина.

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