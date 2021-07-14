Москва, , 10:33 — REGNUM Инспекторы из России 15 июля посетят военный объект в Словении, где получат данные о его личном составе, вооружении и технике. Об этом 14 июля рассказал журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Российские инспекторы посетят 15 июля 2021 года военный объект на территории Словении для проверки развернутых там сил и средств», — сказал он.

Также Рыжков добавил, что визит российских инспекторов состоится в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности. При этом указывается, что целью визита является проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Кроме того, начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности рассказал, что инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени и получат от командования базы информацию о личном составе, вооружении и технике.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля фрегаты Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» отработали в Чёрном море уничтожение кораблей условного противника.