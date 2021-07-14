Джакарта, 14 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в индонезийской провинции Малуку, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в море в 210 км от Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 89 км.

«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — призвало агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение потрясло провинцию Лампунг в Индонезии.

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