У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Джакарта, 14 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в индонезийской провинции Малуку, сообщает Detik.
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Землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в море в 210 км от Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 89 км.
«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — призвало агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение потрясло провинцию Лампунг в Индонезии.
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