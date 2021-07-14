Минск, , 10:27 — REGNUM Политические и экономические санкции к официальному Минску начнут применять две страны-кандидаты на вступление в Евросоюз — Албания, Черногория и Северная Македония, а также две страны Европейской ассоциации свободной торговли — Исландия и Норвегия. Об этом 13 июля проинформировала дипломатия Европейская служба внешних действий.

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Санкции были введены Евросоюзом из-за нарушений официальным Минском прав человека и других демократических стандартов. Члены ЕС и их ближайшие партнёры не только присоединились к санкциям, но и отказали в легитимности Александру Лукашенко, который после президентской кампании 2020 года считает себя президентом Белоруссии и жестоко подавляет протестные выступления.

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