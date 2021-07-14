Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Сотрудник иранской разведслужбы и связанные с ним лица намеревались похитить и вывезти из США американского журналиста. Им предъявлены обвинения в заговоре с целью похищения человека и других преступлениях, говорится в сообщении федеральной прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

Имя журналиста не названо. В прокуратуре отмечают, что это житель Бруклина, гражданин США иранского происхождения. Правозащитник и активист, он регулярно критикует иранские власти.

Сотрудник иранской разведки Алиреза Фархани и ещё три человека планировали насильно вывезти этого журналиста в Иран. Все четверо находятся в Иране. Их обвиняют также в отмывании денег, мошенничестве и нарушении американских санкций против Тегерана.

Пятая обвиняемая — жительница штата Калифорния Нилуфар Бахаридофур. По версии властей, она помогала потенциальным похитителям. Женщину задержали 1 июля.

Американские власти утверждают также, что обвиняемые следили за лицами в Канаде, Великобритании и ОАЭ.

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