Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Президент США Джо Байден ведет себя как «олень, попавший в свет фар автомобиля», когда дело касается противодействия репрессиям, об этом 13 июля заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, обсуждая вопрос протестов на Кубе, сообщает New York Post.

«Свобода нуждается в вас сейчас, президент Байден», — сказал Грэм в эфире телеканала Fox News. — Народ Кубы требует, чтобы вы высказались».

«Пришло время Джо Байдену встать на защиту свободы перед лицом угнетения и коммунизма, и пока он манкирует своими обязанностями», — добавил Грэм.

Издание напомнило, что хотя первоначально протесты на улицах Гаваны и других городов Кубы начались уже в воскресенье, 11 июля, Байден сделал заявление лишь на следующий день, 12 июля.

Со своей стороны, Грэм отметил, что он представит закон об усилении санкций против режима Гаваны, а также призвал Белый дом рассмотреть возможность осуществления кибератак против острова.

«Я хотел бы послать сигнал кубинскому правительству, что мы не собираемся сидеть в стороне, когда вы уничтожаете людей на нашем заднем дворе, и мы должны заявить о свободе. Америка является символом свободы для большинства людей в мире», — сказал депутат. — Президенту Байдену, где вы, когда народ Кубы нуждается в вас больше всего?»

Грэм также раскритиковал левых членов Конгресса, таких как член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес и сенатор Берни Сандерс, которые либо хранили молчание о протестах, либо — в случае Сандерса — призвали Вашингтон отменить введенное против острова эмбарго.