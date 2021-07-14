Вашингтон, 14 июля 2021, 10:25 — REGNUM Президент США Джо Байден ведет себя как «олень, попавший в свет фар автомобиля», когда дело касается противодействия репрессиям, об этом 13 июля заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, обсуждая вопрос протестов на Кубе, сообщает New York Post.
Издание напомнило, что хотя первоначально протесты на улицах Гаваны и других городов Кубы начались уже в воскресенье, 11 июля, Байден сделал заявление лишь на следующий день, 12 июля.
Со своей стороны, Грэм отметил, что он представит закон об усилении санкций против режима Гаваны, а также призвал Белый дом рассмотреть возможность осуществления кибератак против острова.
Грэм также раскритиковал левых членов Конгресса, таких как член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес и сенатор Берни Сандерс, которые либо хранили молчание о протестах, либо — в случае Сандерса — призвали Вашингтон отменить введенное против острова эмбарго.