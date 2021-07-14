Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Василеостровском районе Санкт-Петербурга к борту корабля прибило труп мужчины. Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего. Об этом 14 июля сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Дарья Драй ИА REGNUM Акватория Невы

Тело мужчины в черной толстовке с капюшоном, такого же цвета штанах и сине-бело-зелёных кроссовках прибило к борту корабля около 03:00 мск 14 июля. Тело с признаками сильного разложения, без документов. Устанавливать личность и причину смерти погибшего будут судмедэксперты.

Как сообщает телеканал «78», накануне утром ещё одного утопленника извлекли из реки Фонтанки. Неизвестный мужчина на вид 25 лет с лицом азиатского типа был одет в джинсовые синие шорты и чёрную футболку. По данному факту также проводится проверка.

В водоёмах Петербурга с начала пляжного сезона утонули уже более 20 человек. Число утопленников в Ленобласти превысило 50 человек.