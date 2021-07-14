Село Таборы, Свердловская область, 14 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Таборинском районе Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту гибели двух сотрудников детского сада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Bevlogenteams Канализация

По предварительным данным, два человека погибли при чистке канализационных стоков. Это произошло 10 июля.

Среди погибших оказались заведующий хозяйством 1988 года рождения и разнорабочий 1958 года рождения. Их тела нашли в канализационном колодце. По предварительным данным, люди отравились неуточнённым веществом.