Гавана, 14 июля 2021, 10:17 — REGNUM Куба и Соединенные Штаты не находятся на пороге двустороннего кризиса, заявил глава МИД республики Бруно Родригес.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Родригес заявил, что просьбы о гуманитарном вмешательстве на Кубе, которые исходят от пользователей социальных сетей, могут привести к военной интервенции со стороны США.
12 июля бывший госсекретарь США Майк Помпео призвал американскую администрацию поддержать участников массовых протестов в кубинских городах.
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