Гавана, 14 июля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Куба и Соединенные Штаты не находятся на пороге двустороннего кризиса, заявил глава МИД республики Бруно Родригес.

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«Я не думаю, что мы стоим на пороге двустороннего кризиса, если только Соединённые Штаты не предложат его», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Родригес заявил, что просьбы о гуманитарном вмешательстве на Кубе, которые исходят от пользователей социальных сетей, могут привести к военной интервенции со стороны США.

12 июля бывший госсекретарь США Майк Помпео призвал американскую администрацию поддержать участников массовых протестов в кубинских городах.

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