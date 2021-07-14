Москва, 14 июля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Москве поставлена на кадастровый учёт школа на 1900 мест, сообщает 14 июля пресс-служба управления Росреестра по столице.

ИА REGNUM Школа

Учебное заведение расположено в Левобережном районе Северного административного округа столицы по адресу: Валдайский проезд, дом 14/1. В здании четыре основных этажа, а также чердак и подвал, общая площадь превышает 33 тыс. кв. метров. В пресс-службе отметили, что показатель лишь на 2,5 тыс. меньше, чем общая площадь всех зарегистрированных с начала 0221 года школ.

«Новая среднеобразовательная школа на данный момент самая большая из получивших кадастровый номер в этом году. Сейчас важно создавать не просто учебные заведения, а соблюдать требования времени», — рассказал замглавы управления Сергей Исмунц.