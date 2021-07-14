Екатеринбург, 14 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге создали фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Лев Хворобьев, CC BY-SA 4.0 https://rossaprimavera.ru/news/d2760d89 Заброшенная больница в Екатеринбурге

Учредителями новой структуры стали уральские предприниматели Андрей Козицын, Андрей Симановский и Игорь Алтушкин. Директором нового объединения стала замдиректора фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Фонд займётся ситуацией с реконструкцией заброшенной больницы скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил премьер-министра Михаила Мишустина исключить здание больницы статуса памятника.