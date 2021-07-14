Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Представители Госдепа США выразили надежду на мирное разрешение спора между Южной Кореей и Японией вокруг статуса островов Токто. Об этом 14 июля сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей Госдепа США.

По их словам, у США нет собственной позиции в отношении суверенитета островов Лианкур (пр. по-корейски Токто, по-японски Такэсима). Данный вопрос должны решить мирным путём Южная Корея и Япония.

Отметим, что острова Токто долгое время являются источником напряжённости между Сеулом и Токио. В японском «Белой книге по обороне» острова описаны как «спорные территории», несмотря на то, что после окончания Второй мировой войны островами управляет Южная Корея.

Читайте также: Сеул выразил протест против притязаний Японии на острова Токто

Ситуацию также обостряет тот факт, что представители двух стран ведут переговоры о возможности визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Токио.