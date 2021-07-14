Киев, , 10:27 — REGNUM На Украине к пяти годам тюрьмы приговорили перевозчика, который возил людей с Украины в Краснодарский край по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба так называемой украинской «Прокуратуры автономной республики Крым и города Севастополя».

Как сообщается, мужчина на своём легковом автомобиле перевозил людей из пункта пропуска «Чаплинка» в Херсонской области Украины в Крым, а затем через Крымский мост в Краснодарский край.

По мнению украинского суда, осужденный занимался незаконной переправкой людей через государственную границу, осознавая, что в Крыму нет украинских пограничников, а Крымский мост построен «незаконно» и не может использоваться гражданами Украины для поездок в Россию.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Незаконная смена власти в стране стала поводом для проведения референдума по вопросу принадлежности Крыма, на котором жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией. Украинские власти не признали итоги волеизъявления и продолжают считать Крым своей территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал «несбыточными» планы украинских чиновников выдворить из Крыма всех граждан России.

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