Красноярск, 14 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Глава Красноярска Сергей Ерёмин привился от коронавируса вторым компонентом вакцины «Спутник V». Подробное видео вакцинации он выложил 14 июля в своём инстаграме.

Скриншот со страницы мэра Красноярска Сергея Ерёмина в Instagram Мэр Красноярска Сергей Ерёмин получил второй компонент вакцины от коронавируса

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«Надо показать всем подробно, половина людей, удивительно, в прошлый раз не поверила», — отметил мэр.

Действительно, пост с фотоотчётом о вакцинации Ерёмина первым компонентом вызвал оживлённое обсуждение в инстаграме. Некоторые подписчики в комментариях предположили, что мэр привился «витаминками». Сам Ерёмин эти предположения опроверг.

Мэр рассказал, что после первого компонента его самочувствие было хорошим, «только поламывало руку в месте укола».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в Красноярском крае выявлен 82 241 носитель коронавируса, выздоровели 71 759 человек, скончались 4105 ковид-пациентов.