Ершовский район, Саратовская область, 14 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Саратовской области организована доследственная проверка после пожара, в котором погибла женщина, еще одна госпитализирована, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар

Возгорание, предварительно, произошло в ночь с 13 на 14 июля в селе Рефлектор Ершовского района. В частном доме проживала 62-летняя женщина. Заметили пожар жители соседнего села, которые следовали по территории населенного пункта. Прибывшие на место пожарные извлекли из жилища хозяйку дома и экстренно госпитализировали ее. После ликвидации возгорания было обнаружено тело неизвестной женщины со значительными следами термического воздействия.

После осмотра места происшествия выяснилось, что сгоревшее жилище к электро‑ и газоснабжению подключено не было. Предварительно, очаг пожара располагался в помещении кухни. Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Предстоит установить точную причину смерти женщины и личность погибшей. По результатам проверки примут соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, 6 мая произошел пожар в доме на улице Фосфоритная поселка Красный Текстильщик. После ликвидации пожара обнаружили тела женщины и двоих несовершеннолетних детей.

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