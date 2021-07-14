Москва, 14 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Великобритании приняла законопроект «О полиции, преступности, приговорах и судах», который резко сужает права протестующих. При этом Лондон выступает за соблюдение прав человека в мире, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 июля в своём телеграм-канале.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Обсуждение законопроекта в парламенте сопровождалось многотысячными выступлениями по всей Британии. При этом на днях, отмечает Захарова, «Лондон обозрел права человека в мире» и выпустил об этом очередной доклад.

«Закон — строго репрессивный и направлен в первую очередь на ограничение прав граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения», — подчеркнула дипломат, оценивая британский законопроект.

Так, он даёт полиции право переходить к активным действиям при превышении «допустимого уровня шума». По словам лейбористки Сары Джонс, протесты в таком случае теряют смысл, ведь они и должны быть шумными. А спецдокладчик Организации по вопросам прав человека и окружающей среды Дэвид Бойд заявил, что законопроект «сузит пространство гражданственности».

Размытые формулировки законопроекта, отмечает Захарова, говорят либо о чрезвычайно низком уровне правовой культуры британских парламентариев, либо о сознательном стремлении властей существенно ограничить права протестующих. Однако второе вернее, заключила она.

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