Москва, 14 июля 2021, 10:05 — REGNUM Тот факт, что началось военное освоение территории Украины, беспокоит Россию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул важность для российской стороны того, чтобы для страны не создавались угрозы со стороны соседних государств.
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При этом Путин выразил надежду на то, что «озабоченности России в конце концов будут услышаны теми, кто это делает».
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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства подчёркивает, что считает русский и украинский народы единым целым. Он пишет, что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена. При этом Путин также отметил, что Россия никогда не станет «анти-Украиной».