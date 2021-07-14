Москва, , 10:05 — REGNUM Тот факт, что началось военное освоение территории Украины, беспокоит Россию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул важность для российской стороны того, чтобы для страны не создавались угрозы со стороны соседних государств.

«Для нас ведь важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры, — отметил Путин. — Для нас важно — когда я говорил о свободе, в данном случае то же самое, — чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас».

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«А мы видим, что начинается военное освоение этой территории (Украины — прим. ИА REGNUM), вот что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался неоднократно», — сказал российский лидер.

При этом Путин выразил надежду на то, что «озабоченности России в конце концов будут услышаны теми, кто это делает».

«Это же не Украина делает. Это территория Украины, этих людей используют таким образом. И очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьёз», — добавил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства подчёркивает, что считает русский и украинский народы единым целым. Он пишет, что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена. При этом Путин также отметил, что Россия никогда не станет «анти-Украиной».