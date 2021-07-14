Джакарта, , 10:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии занимается репатриацией японских граждан после резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает CNN Indonesia.

«Это попытка защитить своих граждан», — заявил пресс-секретарь МИД Индонезии Теуку Фаизашах.

Правительство Японии готовит специальный рейс для эвакуации своих граждан из Индонезии.

В начале июля пятеро японских граждан, проживающих в Индонезии, умерли от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии снова был зарегистрирован самый высокий суточный рекорд по коронавирусу в мире.

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