Москва, 14 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Среди жителей Москвы, сделавших прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, вечером 14 июля разыграют пять автомобилей. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ЦУМе. Пункты вакцинации в Москве

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Претендентами на приз станут горожане, привившиеся первым компонентом на прошлой неделе. Имена победителей опубликуют на портале mos.ru. Трансляция розыгрыша пройдёт в эфире телеканала «Москва 24».

Отмечается, что состоялось уже три розыгрыша — 23, 30 июня, а также 7 июля. Стоимость каждого из 15 разыгранных автомобилей составляет примерно 1 млн рублей.