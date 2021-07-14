Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга передала в прокуратуру уголовное дело о подпольных оружейниках, которые создали в гараже цех для изготовления из охолощенного оружия предметов, обладающих поражающими свойствами. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtScr видео ГУ МВД по СПб и ЛО Полиция Петербурга передала в прокуратуру дело о подпольных оружейниках

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в конце мая 2020 года полиция задержала участников организованной группы, занимающихся незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Все они проживают в Петербурге и Ленобласти. Среди задержанных мужчин — двое водителей такси и парикмахер.

Во время обысков у них было изъято свыше 4 тыс. единиц боеприпасов, 25 пистолетов, девять единиц автоматического оружия, более 200 единиц заготовок для изготовления предметов вооружения, 1,5 килограмма взрывчатых веществ высокой поражающей мощности, десяток взрывных устройств и компоненты для их изготовления, пять единиц холодного оружия, а также многочисленные инструменты, в том числе три промышленных станка. После чего следователями Главка МВД дополнительно было возбуждено еще 15 уголовных дел по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и статье 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).

В ходе расследования полицейские установили, что с декабря 2018 года по июнь 2020 года участники ОПГ наладили систематическую поставку на территорию Петербурга охолощенного оружия. А в гараже, специально оборудованном станочной техникой, криминальные умельцы охолощенное оружие превращали в боевое, которое впоследствии сбывали.

«Следователи следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование всех 19 уголовных дел. На скамье подсудимых четверо обвиняемых в возрасте от 47 до 60 лет. Трое обвиняемых содержатся под стражей, четвертый находится под подпиской о невыезде», — добавили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Санкт-Петербурга для утверждения обвинительного заключения, направления дела в суд и рассмотрения его по существу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО