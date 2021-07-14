Улан-Удэ, 14 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ из-за ночного ливня оказался подтоплен первый этаж железнодорожного вокзала. Видео с места происшествия появилось ранее в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ставрополь.рф Ливень

По данным портала «Байкал-Daily», работы по устранению последствий ливня в настоящее время устраняются. Билетные кассы временно перенесены на второй этаж. При этом подтопление не сказалось на движении поездов.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, причиной подтопления стало отсутствие системы ливнеотвода на прилегающей к вокзалу улице.

«После единовременного выпадения полумесячной нормы осадков ливневая канализация на привокзальной площади переполнилась мусором и грязью, которые сошли с улицы вместе с потоками воды», — отметили в ВСЖД.