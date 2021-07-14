14 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Подавляющее большинство китайцев уверено, что Китай должен быть единым, а воссоединение с Тайванем является вопросом времени

Цинь Шихуан, , 10:51 — REGNUM Недавно Япония выпустила «Белую книгу обороны», в которой упоминается важность поддержания стабильности вокруг Тайваня. В связи с этим пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил:

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тайвань — это территория Китая, а тайваньский вопрос — это чисто внутреннее дело Китая. Китай никогда не позволит ни одной стране вмешиваться в тайваньский вопрос. Китай должен и будет воссоединен. Полное воссоединение Китая в наибольшей степени способствует обеспечению регионального мира и стабильности. Острова Дяоюйдао (яп. Сенкаку) и связанные с ними острова являются неотъемлемой частью территории Китая. Правоохранительная деятельность Китая по патрулированию в водах островов Дяоюйдао является осуществлением его собственных неотъемлемых прав и является законной. Лживую дипломатию и двойные стандарты Японии нужно прекратить!»

Китайские пользователи социальной сет Sina Weibo живо отреагировали на данную ситуацию и оставили множество сообщений под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Маленькая Япония менее всего подходит для безответственных замечаний. Сколько она пролила крови китайского народа?! Неплохо было бы еще вернуть себе японскую провинцию», — заявил yhmheart.

Берег реки, усеянный телами китайцев, расстрелянных японской армией

«Тайвань всегда был территорией Китая, поддерживающей воссоединение», — уверен «Любовь».

«Я определенно буду много работать, чтобы меня приняли в качестве государственного служащего в провинции Тайвань», — заявила JC_Ullala.

«Я чувствую, что в последние несколько лет страна уделяла все больше и больше внимания вопросу о Тайване и воссоединении. Основные средства массовой информации также усилили создание ориентиров для людей. Но они редко упоминают о мирном воссоединении. Оно должно быть хорошо подготовлено. Будем ждать хороших новостей», — заявил Шэнши Тинюй.

«Любые иностранные силы и сторонники независимости Тайваня на острове, которые пытаются спровоцировать ухудшение отношений между двумя сторонами пролива, в конечном итоге получат серьезный отпор», — уверена «Преследующая тебя через океан».

«С исторической точки зрения все японцы обладают волчьими амбициями, а японская нация представляет собой долгосрочную угрозу для китайской нации. Согласно закону исторических циклов, историческое развитие каждой династии в Китае не всегда находится в периоде своего расцвета, но бывают взлеты и падения, и всегда бывают времена слабости. В этот период Япония может вторгнуться в Китай. Так что в конечном итоге нужно, чтобы Япония была стерта», — уверен «Любитель добрых новостей».

«У нас в Китае есть старая поговорка, что лай собаки не кусает людей. Япошки, хватит ли у вас смелости попробовать укусить?» — задал вопрос Инь Лэй.

«Япония при этом своей порнографической культурой отравляет китайскую молодежь. Японские порнографические материалы серьезно угрожают физическому и психическому здоровью многих подростков и даже некоторых взрослых», — выразил свое мнение «Краткое обещание».

Подавляющее большинство комментаторов уверены, что Китай должен быть единым, а воссоединение с Тайванем является вопросом времени. При этом «темные силы» в лице США, Японии и прочих сателлитов «маяка демократии» будут всячески этому препятствовать.

Тайваньские демонстрации за единство КНР RattleMan

«Возвращение Тайваня на родину — неизбежная тенденция исторического развития и общее стремление народов по обе стороны пролива!» — считает y End rhyme w.

«Настоящее объединение — это объединение идеологии. Я надеюсь, что, когда Тайвань воссоединится с нами в будущем, мы раздадим им наши девятилетние учебники обязательного образования», — считает Жэнь Пиншэн.

«Но не настраивайте «одну страну, две системы». Этот набор не подходит», — добавил «Подушка для сна».

Некоторые пользователи считают, что власти Китая, ответственные за объединение с Тайванем, в течение десятилетий едят свой хлеб зря и расходуют финансирование неэффективно, поскольку до сих пор не видать выдающихся результатов. А кто-то отмечает, что до сих пор еще власти Китая не решили вопроса полноценного объединения с Гонконгом.